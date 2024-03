Governo: Bonelli, 'foto Meloni su giornale Use? Non sapevo, premier sia più seria in Aula'

Governo: Bonelli, 'foto Meloni su giornale Use? Non sapevo, premier sia ...

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – "La mia frase alla premier 'non mi guardi con quello sguardo inquietante' riportate" in prima pagina sul Wall Street Journal? “Non lo sapevo, me lo hanno detto. La Meloni dovrebbe avere postura più seria invece di fare le faccette quando ascolta, non pensavo potesse reagire così, non si sarebbe dovuta coprire con la giacca ma ascoltare quello che aveva da dire un deputato di opposizione”. Così, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, Angelo Bonelli.

Perché ha pronunciato quelle parole nei confronti di Giorgia Meloni? “Aveva uno sguardo, gli occhi inquietanti, quasi vitrei, e mi sembrava intenzionata a derubricare quanto stessi dicendo. Magari sarà stata una mia valutazione scorretta rispetto al tema che stavamo affrontando”.

E' rimasto sorpreso dalla sua reazione? “Sono rimasto stupito, non ho mai visto una cosa del genere, nemmeno quando andavo a scuola, quello è il Parlamento italiano. Io – ha concluso Bonelli a Un Giorno da Pecora – potrei anche aver detto una cosa fuori luogo, ma ti pare che ti copri la testa? La foto ha fatto il giro del mondo, ci fai una brutta figura e anche l'Italia rischia di venire considerata come una macchietta”.