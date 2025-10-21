Governo: Calandrini (FdI), 'traguardo tre anni simbolo migliore di stabilità e responsabilità'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Il compimento di un traguardo come quello appena raggiunto, ovvero che l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni entri nella storia come uno dei tre governi più longevi della Repubblica, non è un primato fine a se stesso, ma il simbolo migliore di stabilità, continuità e responsabilità. In un Paese che ha visto, negli ultimi decenni, cambi di esecutivo frequenti, poter contare su un governo che resta in campo, porta avanti i suoi impegni e mantiene coerenza nelle scelte è un fattore di forza non solo per l’Italia, ma per la sua credibilità internazionale".

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a commissione Bilancio.

"Questo Governo ha scelto un percorso pragmatico e concreto: non promettere miraggi, ma agire. Riduzione del carico fiscale sul lavoro, rafforzamento delle famiglie, investimenti su infrastrutture e innovazione, tutela delle imprese e mantenimento dell’equilibrio dei conti. Tra questi, un elemento significativo: grazie alla stabilità politica nei primi due anni della legislatura l’Italia ha ottenuto un risparmio di circa 11 miliardi di euro sugli interessi del debito pubblico, risorse che tornano così disponibili per la crescita, l’innovazione, il welfare. Ai critici che continuano a misurare ogni azione con la lente della polemica politica, rispondiamo con i risultati: non serve declamare la stabilità, bisogna dimostrarla col lavoro, con le riforme, con il rispetto delle istituzioni e dei cittadini", conclude.