Governo: Corona accusato di fake news, premier Meloni sarà sentita il 21 maggio (2)

(Adnkronos) – La prossima udienza è fissata per il prossimo 16 marzo a Milano quando verranno sentiti gli ultimi testimoni e lo stesso Fabrizio Corona si sottoporrà all'esame in aula per spiegare la sua verità. Il 21 maggio, invece, a Montecitorio (non Palazzo Chigi come inizialmente indicato, ndr) verrà sentita Giorgia Meloni. Montecitorio è la sede che viene utilizzata in questi casi.

A maggio la premier è chiamata come testimone e all'udienza pubblica, oltre allo stesso Corona, potrà partecipare la stampa.