Governo: Corona accusato di fake news, premier Meloni sarà sentita il 21 maggio

Milano, 1 dic. (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni, parte civile insieme al deputato di FdI Manlio Messina nel processo milanese a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau, direttore della testata giornalistica online 'Dillingernews', accusati di diffamazione aggravata per aver diffuso, il 20 ottobre 2023, la fake news sulla presunta relazione tra la presidente del Consiglio e l'onorevole siciliano sarà sentita come testimone a Palazzo Chigi il prossimo 21 maggio.

L'appuntamento è fissato per le ore 11. E' quanto stabilito nell'udienza di oggi davanti al Tribunale di Milano dove stati sentiti alcuni testimoni dell'accusa.