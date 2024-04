Governo: domani facciata P. Chigi si illumina di azzurro per la 'Giornata del mare'

Governo: domani facciata P. Chigi si illumina di azzurro per la 'Giornat...

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – Domani giovedì 11 aprile 2024, in occasione della Giornata nazionale del mare, istituita con il Decreto Legislativo 229/2017, la facciata principale di Palazzo Chigi in Piazza Colonna è illuminata di colore azzurro dalle ore 00.01 all'alba e dal tramonto alle ore 23.59. La Giornata ha l'intento di diffondere una maggiore cultura del mare e prevede iniziative in tutta Italia.