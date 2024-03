Governo: domani Meloni a Pordenone, sabato a Bastia Umbra

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, venerdì alle 15.30, sarà a Pordenone per la firma dell'Accordo per la coesione tra il Governo e la Regione Friuli-Venezia Giulia, al Teatro Giuseppe Verdi. L'indomani la premier, alle ore 10.45, sar&agrav...

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, venerdì alle 15.30, sarà a Pordenone per la firma dell'Accordo per la coesione tra il Governo e la Regione Friuli-Venezia Giulia, al Teatro Giuseppe Verdi. L'indomani la premier, alle ore 10.45, sarà a Bastia Umbra per la firma dell'accordo per la coesione tra il governo e la Regione Umbria (Umbriafiere).