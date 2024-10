Governo: fonti, in dl su crimine informatico no norme su ultimi casi dossieraggio

Governo: fonti, in dl su crimine informatico no norme su ultimi casi dossiera...

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – Il decreto legge contenente anche norme sulla criminalità informatica -comparso a sorpresa nell'ordine del giorno del Cdm poi sbianchettato per sopraggiunti impegni del Guardasigilli Carlo Nordio – non conterrebbe norme legate ai recenti casi di dossieraggi: "era da tempo in preparazione in via Arenula", sostengono diverse fonti. Il rinvio del dl, viene inoltre spiegato, sarebbe anche legato a una questione di 'timing' dei lavori parlamentari, anche se altre fonti sono pronte a scommettere che il decreto in questione sarà sul tavolo del Cdm già settimana prossima.