Roma, 2 mag. (Adnkronos) – "Attaccare la famiglia di Giorgia Meloni non va bene, così come non andava bene farlo con Matteo Renzi o Maria Elena Boschi (si attendono ancora scuse da molti esponenti di Fdi). Non vanno bene neanche insulti sessisti. Però si può, eccome, criticare una donna di potere quando non fa quello che promette.

Meno lagne, più fatti". Così Maria Chiara Gadda di Iv sui social.