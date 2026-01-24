Governo: Istituto Piepoli, fiducia per Meloni al 44 per cento, Conte al 35, Schlein al 25

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Il 44 per cento degli italiani dichiara complessivamente di avere molta o abbastanza fiducia nel presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Segue il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, al 35, davanti alla segretaria del Pd, Elly Schlein, al 25. A rilevarlo un sondaggio dell'Istituto Piepoli.
