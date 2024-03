Governo: Meloni, 'confronto anche con chi non la pensa come me, può fare differenza'

Governo: Meloni, 'confronto anche con chi non la pensa come me, pu&ograv...

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – "In questi 16 mesi di governo non ho mai smesso di confrontarmi con le categorie produttive e con i sindacati. Penso che sapere ascoltare anche quando non si è d'accordo o si parte da interessi diversi su cui trovare poi una sintesi può fare la differenza nell'individuare delle soluzioni" per aiutare "chi ogni giorno cerca di sbarcare il lunario in una nazione che non lo ha sempre reso la vita facile". Così la premier Giorgia Meloni, in un evento elettorale alla Confcommercio di Teramo per Marsilio presidente.