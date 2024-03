Governo: Meloni, 'Piano Mattei grande sfida, coinvolgere tutto sistema Italia'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Il Piano Mattei è "una grande sfida strategica italiana", che si avvale di una cabina di regia "ampia e articolata che non comprende solo le amministrazioni centrali, i ministeri, la conferenza delle regioni, ma anche le diverse agenzie e societ&agra...

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Il Piano Mattei è "una grande sfida strategica italiana", che si avvale di una cabina di regia "ampia e articolata che non comprende solo le amministrazioni centrali, i ministeri, la conferenza delle regioni, ma anche le diverse agenzie e società dello Stato, le società partecipate, il terzo settore". Dietro questo c'è "una scelta politica: coinvolgere in questa grande sfida tutto il sistema Italia, mettere in rete le esperienze migliori che esistono, i progetti più efficaci e le risorse adeguate delle quali disponiamo". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, aprendo la prima cabina di regia sul Piano Mattei a Palazzo Chigi. Riguardo al Piano Mattei, la premier si dice "ottimista: vedo una gran voglia di fare, di esserci, e condivisione".