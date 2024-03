Governo: Meloni, 'record in lotta a evasione, abbiamo cambiato mentalità'

Governo: Meloni, 'record in lotta a evasione, abbiamo cambiato mentalit&...

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – "Il governo ha il record nella lotta all'evasione fiscale." A dirlo la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla Confcommercio di Teramo a un evento per Marsilio presidente. Il risultato messo a segno, dice Meloni "non ho mai pensato volesse dire caccia al gettito: abbiamo cambiato mentalità e abbiamo fatto una riforma fiscale che si attendeva da 50 anni. Voglio uno Stato che non merita di essere aggirato, e questo si fa solo con una mentalità diversa".