Governo: oggi riunione leader con Meloni, punto con Giorgetti su manovra**

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – A quanto si apprende, si terrà una riunione di maggioranza oggi a Palazzo Chigi, prima del Consiglio dei ministri in agenda alle 17. Oltre alla premier Giorgia Meloni, ai due vice Matteo Salvini e Antonio Tajani e al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, prenderà parte alla riunione anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per fare il punto sulla manovra ma anche sul milleproroghe atteso oggi in Cdm. La riunione dovrebbe tenersi alle 14.30.