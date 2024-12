Governo: P.De Luca, 'buon lavoro a Foti, faccia meglio di quanto fatto finora'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – "Rivolgiamo gli auguri di buon lavoro a Tommaso Foti, nuovo Ministro per gli Affari europei, il Pnrr, il Sud e le Politiche di coesione del governo Meloni. Auspichiamo che faccia meglio di quanto fatto finora dal suo predecessore". Così il capogruppo democratico nella Commissione Affari Europei della Camera, Piero De Luca.

"Tra rimodulazioni, ritardi e rinvii, il Pnrr rischia infatti di naufragare e da occasione storica potrebbe trasformarsi per colpa del Governo in un clamoroso fallimento ai danni del Paese. Lo stesso sulla cancellazione delle precedenti Zes e la creazione della Zes unica, che, per come è stata strutturata e per le risorse limitatissime previste, ha azzerato gli effetti del principale strumento di attrazione degli investimenti delle imprese al Sud. Ancora più grave è la vicenda legata alle risorse degli FSC, usati come bancomat elettorale in alcuni casi ed assegnati con ritardi inaccettabili ad importanti Regioni del Mezzogiorno in altre circostanze. Insomma si può solo migliorare e noi ce lo auguriamo davvero nell'interesse dell'Italia”.