Governo: Pd, 'inaccettabile comunicazione MiC usata per propaganda, responsabilità Giuli '

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Apprendiamo dagli organi di stampa che il Ministro della Cultura, che aveva preso le distanze dall’uso degli uffici di diretta collaborazione e dei canali istituzionali per fare propaganda politica durante le elezioni regionali, ha deciso di trattenere come consigliere per la comunicazione la persona che lui stesso aveva indicato come responsabile e di cui aveva accettato le dimissioni".

Così una nota del deputato democratico Piero De Luca, che aveva pubblicamente denunciato l’uso distorto dei canali istituzionali e dell’ufficio stampa del MiC durante la campagna per le elezioni regionali in Campania.

"Prendiamo atto di un netto cambio di registro rispetto a quanto dichiarato ‘a caldo’. Chiederemo conto a lui direttamente e al Ministero dell’Interno di quanto accaduto, dal momento che è stato lo stesso Ministero a confermare che vi era stato un uso distorto della comunicazione istituzionale. Se tutto confermato, verificheremo poi come agire, ma è evidente che da Giuli c’è stato uno scaricabarile di facciata che, con questo nuovo atto, confermerebbe totalmente che le responsabilità — dichiarate da Giuli stesso e dal suo capo ufficio stampa — sono tutte politiche. È Giuli che dovrà spiegare quanto accaduto nelle sedi istituzionali competenti.”