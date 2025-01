Governo: Renzi, 'Arabia? Meloni non cattiva, è che ci arriva dopo'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – "Giorgia non è cattiva, è che ci arriva dopo. Ha cambiato idea sulle trivelle, sull’euro, sul JobsAct. Ora anche sull’Arabia Saudita". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Io sono ovviamente molto contento: da anni dico che quel Paese sta cambiando, che quel mercato è fondamentale per le nostre aziende, che quella leadership è fondamentale per la pace in Terra Santa e in tutto il mondo. Con soli cinque anni di ritardo Giorgia Meloni ci è arrivata anche lei. Sono felice per le aziende italiane. Lavoriamo tutti insieme per continuare a sviluppare quel mercato e altri mercati perché più business fanno le nostre aziende all’estero, più cresce la ricchezza del Paese".

"Quanto a me: preferisco essere accusato per avere il coraggio di dire prima le cose che servono all’Italia anziché essere nel gregge di chi non ha mai un guizzo e viaggia con anni di ritardo. Sono fatto così: io dico quello che penso. E se devo essere impopolare perché dico le cose troppo presto, preferisco essere impopolare che populista".