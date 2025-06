Governo: Renzi, 'bluff Meloni ogni giorno più evidente, basta chiacchiere opposizione'

Roma, 29 giu (Adnkronos) - "Più del 40% degli italiani sta economicamente peggio di un anno fa. Più del 60% degli italiani pensa che il Governo non abbia fatto nulla per migliorare la situazione economica del Paese. Sono i numeri dei sondaggi apparsi oggi su La Stampa". Lo sc...

Roma, 29 giu (Adnkronos) – "Più del 40% degli italiani sta economicamente peggio di un anno fa. Più del 60% degli italiani pensa che il Governo non abbia fatto nulla per migliorare la situazione economica del Paese. Sono i numeri dei sondaggi apparsi oggi su La Stampa". Lo scrive sui social Matteo Renzi.

"La mia riflessione è semplice: il bluff di Giorgia Meloni è ogni giorno sempre più evidente. Ora è il momento in cui l’opposizione deve farla finita con le chiacchiere e unirsi sulle proposte per le famiglie e per il ceto medio. Noi partiremo con le nostre da Genova sabato prossimo e poi alla Leopolda in autunno. Poca ideologia e molto buon senso: questo è ciò che ci serve per cambiare l’Italia", aggiunge il leader di Iv.