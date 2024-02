Governo: Sala, 'assente su territorio milanese, ministri intervenuti si contano su dita mano'

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - "Non posso dire di non essere critico su alcune cose, ma non mi pare di non avere un atteggiamento collaborativo. Però se penso a quanti ministri sono venuti a Milano ad ascoltare le problematiche o le proposte che abbiamo, le dita di una mano sono anche tro...

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – "Non posso dire di non essere critico su alcune cose, ma non mi pare di non avere un atteggiamento collaborativo. Però se penso a quanti ministri sono venuti a Milano ad ascoltare le problematiche o le proposte che abbiamo, le dita di una mano sono anche troppe. Questo è un governo che vedo assente sul territorio". Così il sindaco di Milano Beppe Sala, intervistato su Corriere.it.

"A Giorgia Meloni -dice Sala- ho detto più volte di venire a Milano", perché "al di là della retorica, qui è dove le cose accadono prima e dove i problemi a volte si evidenziano. E' dove le cose accadono e dove l'energia culturale e imprenditoriale si sviluppano maggiormente". In questi mesi, però, "ho visto solo Piantedosi, Valditara, Abodi e Sangiuliano, con cui ho un dossier non semplice da seguire sulla Scala".

Quanto a Salvini, "con lui il rapporto non è sempre semplice -ammette il sindaco- ma è chiaro che se venisse da me per parlare, ad esempio, della metropolitana è ovvio che lo incontrerei e con lui cercherei di trovare una via".