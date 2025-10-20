Governo: Sallemi (FdI), 'raggiunto traguardo longevità grazie a credibilità e pragmatismo'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Ennesimo traguardo raggiunto da questo Governo. Oggi, infatti, il governo guidato da Giorgia Meloni è il terzo più longevo della storia della Repubblica Italiana. Un risultato frutto della serietà, del pragmatismo e della credibilità che ...

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "Ennesimo traguardo raggiunto da questo Governo. Oggi, infatti, il governo guidato da Giorgia Meloni è il terzo più longevo della storia della Repubblica Italiana. Un risultato frutto della serietà, del pragmatismo e della credibilità che sin dal primo giorno il nostro esecutivo ha garantito all’Italia e agli italiani e che proseguirà con sempre più convinzione di essere sulla strada giusta".

Così il vice presidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Senato Salvo Sallemi.