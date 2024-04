Governo: Salvini nel suo libro, 'pressioni da Macron e Merkel per far restare Draghi a P.Chigi'

Governo: Salvini nel suo libro, 'pressioni da Macron e Merkel per far re...

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – Emmanuel Macron e Angela Merkel volevano Mario Draghi a Palazzo Chigi, e quando scoppiò la crisi di governo chiamarono Silvio Berlusconi per convincerlo a sostenere l’ex presidente della Bce. Lo rivela Matteo Salvini nel suo libro 'Controvento' che verrà presentato il 25 Aprile a Milano. Salvini aggiunge che l’Eliseo provò a contattarlo per ben due volte, spiegando che l’attuale governo Meloni è figlio della compattezza e della determinazione di Lega e Forza Italia che non cedettero alle pressioni. Nemmeno a quelle internazionali.

"Il premier, polemico, chiese al Parlamento la conferma della fiducia. E il centrodestra si rese disponibile a concederla a patto di non essere più ostaggi dei continuino e dei boicottaggi dei 5 Stelle -scrive il leader leghista, raccontando la caduta del governo Draghi- . Seguirono ore di trattative febbrili, con interventi anche dall’estero. Il presidente francese Emmanuel Macron auspicò che il governo Draghi potesse continuare. Cercò Berlusconi e anche me. Due volte. La segreteria del capo dell’Eliseo contattò il mio capo segreteria, attraverso l’ambasciatore francese in Italia, per preannunciarmi una chiamata" che poi non si concretizzò per motivi logistici.

Salvini ricorda che Macron "si confrontò con Berlusconi che però tenne il punto. Lo fece anche quando chiamarono da Berlino, perché mentre eravamo a Villa Zeffirelli perfino Angela Merkel cercò il Cavaliere per perorare la causa di Draghi". "Il Cavaliere era però convinto come me- che il centrodestra dovesse tenere il punto. O governo Draghi senza i 5 Stelle, o elezioni. In quelle ore concitate, alla vigilia del voto decisivo che poi sancì la fine dell’esecutivo, Berlusconi fu semplicemente straordinario e coraggioso. La sera in cui Draghi decise di dimettersi, per le insanabili divergenze politiche, mi rendevo conto che avevamo vinto una partita difficilissima grazie alla solidità della squadra".