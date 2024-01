Governo: Sbrollini, 'Iv unica opposizione chiara alle bugie di Meloni'

Roma, 5 gen (Adnkronos) – "Le bugie di Giorgia Meloni e l'incredibile inadeguatezza della classe dirigente di Fratelli d'Italia sono state perfettamente spiegate da Matteo Renzi nella sua intervista a La Repubblica. L'utilizzo della polizia penitenziaria da parte del sottosegretario Delmastro lascia perplessi, per non parlare del comportamento del deputato Pozzolo. Italia Viva dimostra ancora una volta di essere l'unica opposizione chiara e coerente a questo governo". Lo dice la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini.

"Italia Viva e il suo leader esprimono una opposizione non ideologica e non pregiudiziale, ma coerente con la propria linea: riformista, europeista, garantista – spiega Sbrollini – solo così, entrando nel merito delle questioni, è possibile smascherare le falsità di Giorgia Meloni e della sua compagine, assolutamente non all'altezza di guidare il paese".