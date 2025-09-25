Roma, 25 set. (Adnkronos) – "Sono tre anni che fa la vittima. Basta! Basta! Perché l'economia è ferma, le liste d'attesa si allungano, i salari degli italiani sono troppo bassi. Altre sono le vittime e ogni giorno d'inerzia è un giorno perso per la pace". Così Elly Schlein alla Camera per le comunicazioni del ministro Guido Crosetto.
Home > Flash news > Governo: Schlein a Meloni, 'sono tre anni che la vittima, basta'
Governo: Schlein a Meloni, 'sono tre anni che la vittima, basta'
Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Sono tre anni che fa la vittima. Basta! Basta! Perché l'economia è ferma, le liste d'attesa si allungano, i salari degli italiani sono troppo bassi. Altre sono le vittime e ogni giorno d'inerzia è un giorno perso per la pace"...