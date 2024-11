Governo: slitta dl giustizia in Cdm, richiesta Tajani per assenze ministri Fi**

**Governo: slitta dl giustizia in Cdm, richiesta Tajani per assenze ministri ...

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – Slitta l'atteso decreto sulla giustizia che doveva arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, convocato per le 18. La richiesta di un rinvio alla prossima riunione del Cdm, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, sarebbe stata avanzata dal vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani per via dell'assenza dei ministri in quota Fi -a causa di vari impegni in agenda- alla riunione delle 18.