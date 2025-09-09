Governo: Trancassini, 'con odio politico scaveranno fondo decenza'

Roma, 9 set. (Adnkronos) – "L’incapacità a confrontarsi sui temi della Nazione, combinato con l’odio politico, li spinge a scendere sempre più rapidamente le scale della decenza. Toccato il fondo, temo che lo scaveranno". Lo scrive sui social Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera.
