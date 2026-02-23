Gran Bretagna: Costa (Icciuk), ‘può essere ago bilancia geopolitica’

Milano, 3 feb. (Adnkronos) – Negli ultimi mesi ci sono stati grandi cambiamenti. Credo che la Gran Bretagna possa essere l’ago della bilancia geopolitica, a seconda di quello che viene deciso dalle grandi potenze o dall’Europa stessa. Così se gli Stati Uniti vogliono lavorare sulla zona europea, ma non hanno alleati totali in Europa, la Gran Bretagna può giocare un ruolo strategico”.

Lo ha detto all’Adnkronos Roberto Costa, il presidente dell’Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom, in un’intervista.

“Siamo in un processo di transizione dove il mondo di prima non esiste più, ma non sappiamo dove stiamo andando e tutto è estremamente veloce. Se prima era il pesce grande che mangiava quello piccolo, ora è il pesce veloce che mangia quello lento” ha poi aggiunto.