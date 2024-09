Nel primo giorno di apertura del Grand Tour Italia, ex Fico, a Bologna, il luogo si è riempito di famiglie con bambini, gruppi di amici e coppie, mentre i visitatori singoli sembrano scarseggiare. La maggior parte dei curiosi, giunti al nuovo spazio, si è goduta un aperitivo, un calice di Lambrusco o una rosetta con mortadella. Il Grand Tour Italia, che si estende su 50.000 metri quadrati, presenta una rappresentazione di tutte le regioni italiane in un percorso di cinquemila passi.

Bologna, Grand Tour Italia (ex Fico): cosa si trova?

All’ingresso, se si volge lo sguardo a sinistra, il Grand Tour Italia si trasforma in uno spazio culturale. Qui si trovano esposizioni di arte e fotografia contemporanea, come la mostra ‘Photo&Food’, che esplora il cibo nelle fotografie Magnum dagli anni Quaranta a oggi (a cura di Earth Foundation). Inoltre, la libreria ‘I capolavori’, realizzata in collaborazione con la Scuola Holden, offre l’accesso gratuito ai 1.200 libri più significativi della storia, disponibili anche per l’acquisto come usati.

La soddisfazione di Oscar Farinetti

Oscar Farinetti, patron dell’evento, ha esternato la sua soddisfazione tramite alcune dichiarazioni riportate sul Resto del Carlino: “Ci aspettavamo il pienone sabato e domenica, invece anche la prima giornata è andata benissimo e continua a entrare gente … Grand Tour Italia è un investimento privato di famiglia”.

L’esperienza di una coppia di Bolzano

Daniela e Vittorio vengono da Bolzano, ma hanno dichiarato che a Bologna desideravano mangare rosetta con mortadella, il tutto accompagnato con del buon Lambrusco. La coppia era di passaggio, stava tornando dal mare, ma durante il ritorno hanno letto dell’evento e hanno deciso di prendervi parte.