L’incendio è divampato a Napoli tra i quartieri Fuorigrotta e Pianura nell’ultima ora. Le fiamme hanno coinvolto anche la zona del complesso di Monte Sant’Angelo dell’Università Federico II.

Evacuato il complesso universitario

Il complesso universitario è stato fatto evacuare in via precauzionale. In modo particolare molto pericolosa è l’alta colonna di fumo generata e visibile anche da altri quartieri dell’area flegrea della città.

Sul luogo, ovvero nella zona di via Cinthia, colpito dalle fiamme sono giunti i Vigili del Fuoco di Napoli, anche con l’utilizzo di elicotteri, e i carabinieri di Bagnoli in supporto.

La segnalazione dell’incendio

Al 112 è stata effettuata la prima segnalazione dell’incendio della vegetazione, causata verosimilmente dalla combustione di alcuni pneumatici.

«Le fiamme non hanno interessato i tralicci dell’alta tensione, sono sotto controllo da parte dei VVF, i quali hanno richiesto l’intervento aereo per lo spegnimento delle fiamme non altrimenti raggiungibili. Nessun ferito», hanno confermato le forze dell’ordine.

La dinamica dell’incendio

La causa esatta dell’incendio non è ancora stata identificata, ma la popolazione riferisce di un intenso odore di materiale plastico bruciato. In merito a quanto accaduto sono ancora in corso le indagini delle autorità per comprendere le cause e la dinamica che ha provocato l’incendio.