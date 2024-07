Un grande incendio è divampato nella mattinata di oggi, giovedì 18 luglio, sul Carso in Slovenia. La grande nube di fumo è visibile fino a Gorizia.

Incendio sul Carso in Slovenia: nube di fumo visibile fino a Gorizia

Un terribile incendio è divampato nella mattinata di oggi, giovedì 18 luglio, vicino al monte Trstelj nel territorio comunale di Kostanjevica na Crasi, sul Carso in Slovenia. Le cause del rogo al momento sono ancora in fase di accertamento, ma la colonna di fumo è ben visibile fino in città a Gorizia e vicino a Trieste. Proprio nella giornata di ieri è stato dichiarato dal governo di Lubiana l’elevato rischio di incendio in ambiente naturale nell’area dei comuni del Litorale.

Le aree più a rischio sono: Capodistria, Isola, Pirano, Ancarano, Ilirska Bistrica, Pivka, Postumia, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Aidussina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko e Šempeter-Vrtojba. L’incendio in corso sarebbe divampato attorno alle 10, nei pressi di Šibelje nel comune di Duino.

Incendio sul Carso in Slovenia: rischio elevato

Dalla data della dichiarazione di elevato rischio incendio nell’area di questi comuni è stato vietato nell’ambiente naturale bruciare e gettare oggetti o sostanze infiammabili o fare qualsiasi azione che possa scatenare un incendio al di fuori dei centri abitati. L’Ispettorato della Repubblica di Slovenia per la protezione contro le catastrofi naturali e di altro tipo e la polizia effettueranno controlli più severi.

Il rischio di incendio nell’ambiente naturale sta aumentando anche in altre parti del Paese e nei prossimi giorni la minaccia potrebbe continuare ad aumentare.