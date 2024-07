Una terribile tragedia si è verificata a Nova Siri. Durante le operazioni di spegnimento di un incendio due vigili del fuoco hanno perso la vita.

Nova Siri, morti due vigili del fuoco mentre spegnevano un incendio

Due vigili del fuoco hanno perso la vita, travolti dalle fiamme, mentre stavano spegnendo un incendio a Nova Siri. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, i due vigili del fuoco erano impegnati nello spegnimento di un incendio scoppiato nella vegetazione nella contrada Cozzuolo.

“Volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dalle fiamme” ha raccontato Antonello Mele, sindaco di Nova Siri, distrutto dal dolore.

Nova Siri, morti due vigli del fuoco: il cordoglio

I due vigili del fuoco erano entrambi di Matera e avevano 45 anni. Molti hanno commentato la tragedia e hanno inviato messaggi di cordoglio. “Provo commozione e rabbia per la triste e tragica scomparsa di due Vigili del Fuoco, avvenuta oggi durante le operazioni di spegnimento di un incendio. Alle famiglie delle due vittime e a tutto il corpo di appartenenza vanno le mie più sentite condoglianze” sono le parole di Nello Musumeci, ministro della Protezione civile.

“Sono profondamente addolorato. Sono vicino alle loro famiglie e ai colleghi per la gravissima tragedia che colpisce tutto il corpo nazionale, ricordando il coraggio e lo spirito di servizio che mostrano i vigili del fuoco in ogni scenario emergenziale per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità” ha aggiunto il ministro dell’Interno Piantedosi.