Un enorme incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri in un centro commerciale nella città cinese sudoccidentale di Zigong. L’edificio di 14 piani è andato in fiamme con estrema velocità: nonostante il tempestivo intervento delle autorità e dei vigili del fuoco, almeno 16 persone sono rimase uccise.

Cina, incendio nel centro commerciale: il rogo

Erano circa le ore 18 (ora locale) del pomeriggio di ieri, quando nel grosso centro commerciale cinese di Zigong, è divampato un grosso incendio che ha messo in serio pericolo commessi e clienti. Al momento, non è ancora stata chiarita la dinamica di quanto successo, ma anche grazie all’ausilio delle tante immagini social che sono girate in queste ore, si può evincere che le fiamme siano partite da uno dei piani inferiori per poi risalire con estrema velocità verso l’alto, inghiottendo anche i restanti piani della struttura. Ristoranti, negozi e il cinema del centro commerciale, sono stati avvolti dalle fiamme.

Cina, incendio nel centro commerciale: almeno 16 morti

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare sodo per riuscire a spegnere le fiamme, ma soprattutto per portare in salvo le tante persone che, al momento del disastro, erano all’interno della struttura che iniziava a bruciare. Almeno 75 persone sono state evacuate, mentre i morti, stando al bilancio attuale, sarebbero 16.