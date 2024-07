Le forti piogge hanno causato la rottura di una diga nella provincia meridionale di Hunan, in Cina

All’inizio della settimana, forti piogge hanno colpito alcune zone della provincia di Hunan, causando l’ingrossamento del fiume Miluo, nella contea di Pingjiang.

Danneggiata una diga nella provincia di Hunan in Cina

Il corso d’acqua ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 70 anni. Circa 5.700 residenti sono stati trasferiti dopo che le acque hanno danneggiato la diga di Tuanzhou nel lago Dongting, situato nel sud del Paese. Si tratta del secondo lago d’acqua dolce più grande della Cina. In meno di 24 ore la crepa sulla diga è più che raddoppiata, passando da 100 metri a 220 metri, secondo quanto riportato dai media locali.

Le operazioni di recupero

I soccorritori hanno lavorato giorno e notte per cercare di contenere ulteriori danni. In base a quanto riferito da China Central Television, gli uomini impiegati per le operazioni sarebbero circa 2.300. L’obiettivo è creare il prima possibile una seconda linea di difesa contro ulteriori inondazioni.

Quartieri interamente sommersi

I media statali hanno mostrato un’ondata d’acqua che, attraverso una breccia nell’argine, ha superato diversi camion e si è riversata in pozze d’acqua che hanno inghiottito alcune abitazioni. Le autorità locali hanno risposto all’emergenza attivando il livello massimo d’allerta. Intere zone della Regione sono state completamente sommerse e i residenti sono stati recuperati con le barche.