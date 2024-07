Il tragico bilancio di un terribile incendio scoppiato a Nizza è di sette morti, tra cui tre bambini. Le fiamme sono divampate in un edificio residenziale.

Nizza, incendio in un edificio: 7 morti, tra loro 3 bambini

Un terribile incendio ha devastato un palazzo a Nizza, in Francia. Lo ha annunciato Gerald Darmanin, ministro degli Interni francese, parlando di una “terribile tragedia“. Il bilancio è di sette morti, tra cui tre bambini di 5, 7 e 10 anni, come riportato dall’emittente Bfmtv. Le altre vittime sono un adolescente, due donne e un uomo. Una delle vittime è morta lanciandosi dalla finestra per cercare di sfuggire alle fiamme. Il pubblico ministero di Nizza ha parlato di “pista criminale” e ha aperto un’indagine per “incendio doloso“.

Incendio a Nizza, tre ore per domare le fiamme: tra i feriti uno è grave

L’incendio è scoppiato al settimo piano di un palazzo nel quartiere di Moulins, nella periferia di Nizza. Tra i feriti, una persona si trova in condizioni molto gravi e due in condizioni critiche. I vigili del fuoco sono riusciti a salvare 35 persone, come riportato da Le Figaro. Il comune ha aperto un’unità di crisi presso la sala Nikaia per accogliere le famiglie evacuate dall’edificio dove è scoppiato l’incendio.

L’appartamento andato a fuoco era abitato da una donna italiana di 38 anni, che è riuscita a salvarsi. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre tre ore per fermare le fiamme e bonificare lo stabile dai gas e dai fumi prodotti dall’incendio.