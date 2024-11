Bilancio tragico dopo l'incidente avvenuto in provincia di Frosinone: la vittima era alla guida dell'auto della madre

Sbalzato fuori dall’auto dopo un violentissimo schianto e deceduto sul colpo. Aveva solo 20 anni Riccardo P., vittima di un gravissimo incidente stradale avvenuto in provincia di Frosinone nella notte tra l’8 ed il 9 novembre. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il giovane si trovava con altri due amici a bordo dell’auto della madre, una Peugeot 206: poi il tremendo schianto che ne ha provocato la morte.

Incidente stradale a Ceccano: morto un giovane di 20 anni

Il giovane si trovava a poca distanza dalla sua casa, nel territorio di Ceccano quando improvvisamente e per ragioni ancora da accertare il veicolo sarebbe finito contro lo spartitraffico. A quel punto avrebbe poi carambolato sulla strada e nel violentissimo contraccolpo il giovane 20enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. I due amici invece sono rimasti intrappolati tra le lamiere del veicolo accartocciato. I vigili del fuoco sono dunque intervenuti per liberarli in tempi rapidi ed i soccorritori li hanno trasportati d’urgenza all’ospedale Frabrizio Spaziani.

Le forze dell’ordine si sono occupate di effettuare i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica dello schianto mortale verificatosi lungo la strada che, al confine con Frosinone, attraversa l’area industriale. I tre, gli amici della vittima hanno 19 e 16 anni, stavano rientrando a casa secondo quanto accertato, ed erano quasi giunti a destinazione.