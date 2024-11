Sono dramatiche le conseguenze dello schianto avvenuto in provincia di Como sulla via Regina Nuova

A soli 21 annni ha perso la vita sul colpo, in un drammatico incidente. Il sinistro è avvenuto nella notte in provincia di Como: uno schianto, poco dopo la mezzanotte, che ha coinvolto il veicolo sul quale viaggiava il giovane insieme ad un amico e che si è verificato nel territorio di Brienno, sulla via Regina Nuova.

Drammatico incidente a Brienno: morto sul colpo un 21enne

I soccorritori ed i vigili del fuoco si sono trovati davanti ad una situazione molto complessa: nello schianto, avvenuto subito dopo la galleria all’altezza del torrente Bascio, il mezzo guidato dalla giovane vittima si è letteralmente spezzato in due. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il giovane alla guida avrebbe perso il controllo del veicolo, andato completamente distrutto.

A bordo, oltre al 21enne alla guida deceduto sul colpo, viaggiava anche un amico rimasto gravemente ferito. Il giovane è stato soccorso è trasportato all’ospedale Circolo di Varese in codice rosso. Oltre ai soccorritori del 118 e ai pompieri che hanno lavorato al recupero delle due parti del veicolo e alla messa in sicurezza del tratto stradale, sono giunti in loco anche i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso. Non vi sarebbero altre auto coinvolte nel sinistro.