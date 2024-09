Grillo si oppone a Conte nel M5s, suggerendo tensioni interne e coinvolgimento dei tribunali.

Riguardo al Movimento 5 Stelle, l’ex Primo Ministro si mantiene saldo nonostante le ostilità di Grillo. Si percepisce l’aria di tensione e possibilità di intervento legale. L’ex capo del partito, Grillo, sembra pronto a fare ricorso alla legge se vengono messi in discussione aspetti fondamentali del M5s come il nome, il simbolo e la regola dei due mandati. Questi diritti gli derivano dal suo ruolo di Garante, come delineato nello statuto del partito. In aggiunta, dal punto di vista politico, l’ex ministro Danilo Toninelli, un alleato del Garante, sostiene che una divisione è già in corso. Secondo lui, il Movimento attuale è diviso in due partiti, una situazione resa evidente da Grillo. Nel frattempo, l’ex Primo Ministro continua imperterrito.