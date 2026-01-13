Groenlandia: Avs chiede informativa urgente alla Camera di Tajani e Crosetto

Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Il deputato repubblicano Randy Fine ha presentato un disegno di legge per annettere la Groenlandia e trasformarla nel 51mo Stato degli Usa. Non è un B movie ma il primo atto ufficiale nei confronti del territorio semi-autonomo parte della Danimarca". Lo h...

Roma, 13 gen (Adnkronos) – "Il deputato repubblicano Randy Fine ha presentato un disegno di legge per annettere la Groenlandia e trasformarla nel 51mo Stato degli Usa. Non è un B movie ma il primo atto ufficiale nei confronti del territorio semi-autonomo parte della Danimarca". Lo ha detto il vicepresidente di AVS alla Camera Marco Grimaldi in apertura di seduta chiedendo una infgrmativa urgente dei ministri Tajani e Crosetto.

"I trumpiani continuano a dire che la Groenlandia 'è una risorsa vitale per la sicurezza nazionale', che 'il predominio geopolitico' degli Stati Uniti non può essere intaccato dalla minaccia cinese e russa. Queste sono minacce, per fronteggiare quelle russe state riarmando fino ai denti i paesi europei, come si fronteggiano quelle statunitensi? -ha spiegato Grimaldi- Noi vogliamo un’escalation diplomatica. Siamo pacifisti ed è ciò che invochiamo di fronte a ogni scenario di potenziale conflitto".

"Il governo italiano considera accettabile che un alleato Nato ne minacci un altro? Vogliamo saperlo dai ministri Tajani e Crosetto, vengano a riferire in aula", ha aggiunto l'esponente AVS.