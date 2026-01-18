Groenlandia: leader europei, 'piena solidarietà a residenti isola e a Danimarca'

Bruxelles, 18 gen. (Adnkronos) - I leader europei, minacciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre dazi, hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui sottolineano di "esprimere piena solidarietà al Regno di Danimarca e ai residenti della Groenlandia". I le...

Bruxelles, 18 gen. (Adnkronos) – I leader europei, minacciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre dazi, hanno pubblicato una dichiarazione congiunta in cui sottolineano di "esprimere piena solidarietà al Regno di Danimarca e ai residenti della Groenlandia". I leader hanno aggiunto che l'esercitazione militare, che coinvolge soldati di diversi eserciti europei in Groenlandia, "non rappresenta una minaccia per nessuno".

La dichiarazione è stata firmata dai leader di Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Gran Bretagna.