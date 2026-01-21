Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "Trump attacca sul commercio l’Europa. È il momento di rispondere tutti insieme, senza incertezze. Meloni non sia ambigua e si ricordi di essere una leader italiana, non la pupilla di Trump". Lo scrive Matteo Renzi sui social.
Groenlandia: Renzi, 'Meloni ricordi di essere leader Italia, non pupilla Trump'
