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Guasto sulla linea Alta Velocità Roma–Napoli, treni nel caos: cancellazioni e ritardi record

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(Adnkronos) - Forti rallentamenti oggi, martedì 14 aprile, sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma a causa di un guasto tecnico registrato al nodo ferroviario di Napoli nelle prime ore del mattino, attorno alle 6. L’inconveniente, comunicato da RFI (Rete Ferroviaria Italiana), sta provocando ri...

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(Adnkronos) – Forti rallentamenti oggi, martedì 14 aprile, sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma a causa di un guasto tecnico registrato al nodo ferroviario di Napoli nelle prime ore del mattino, attorno alle 6. L’inconveniente, comunicato da RFI (Rete Ferroviaria Italiana), sta provocando ritardi fino a 120–180 minuti, cancellazioni e modifiche alla circolazione. I disagi, secondo gli aggiornamenti, stanno coinvolgendo sia treni Frecciarossa sia Italo, con effetti che si stanno estendendo anche ai treni Intercity e ai collegamenti a lunga percorrenza. 

 

La circolazione dei treni Alta Velocità risulta fortemente compromessa.

Diverse corse sono state cancellate o deviate sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino, con conseguenti allungamenti dei tempi di percorrenza fino a 120 minuti. Disagi anche per gli Intercity, che registrano ritardi medi fino a 60 minuti. 

Tra le principali variazioni segnalate: 

FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35): origine da Roma Termini. 

FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12): instradato via Formia, senza fermata a Napoli Afragola. 

FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48): origine da Roma Termini. 

FR 8335 Roma Termini (10:20) – Napoli Centrale (11:33): cancellato. 

I passeggeri sono invitati a rivolgersi al personale di assistenza Trenitalia per soluzioni alternative e primi treni utili. 

 

Oltre alle cancellazioni, diversi treni Alta Velocità registrano ritardi superiori a 60 minuti, tra cui: 

FR 9606 Napoli Centrale – Milano Centrale 

FR 9608 Salerno – Milano Centrale 

FR 8334 Napoli Centrale – Roma Termini 

FR 9406 Napoli Centrale – Venezia Santa Lucia 

FR 9490 Salerno – Venezia Santa Lucia 

La situazione resta in evoluzione mentre i tecnici di RFI continuano le operazioni di ripristino della piena regolarità della linea. 

 

 

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