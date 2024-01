Gaza, Hamas: "Accordo con Israele solo se finirà l'aggressione"

Pronti a firmare un accordo Hamas e Israele, ma solo se finirà l’aggressione.

La guerra continua e insieme ad essa anche il numero dei morti continua a salire incessantemente. Mentre si lavora ad una bozza di accordo tra Hamas e Israele, questa mattina è arrivata la notizia che ha annunciato almeno 25 morti in raid a Gaza.

Durante il vertice a Parigi è emersa una novità, sarebbe pronta una bozza di accordo tra Hamas e Israele, ma la sua realizzazione si pensa sia ancora molto lontana.

Da un lato, il capo di Hamas Ismail Haniyeh:

Dall’altro, il premier israeliano Benjamin Netanyahu non sembra attualmente propenso ad un accordo:

Il vicepremier e Ministro degli Esteri Tajani si è espresso in merito ad un possibile cessate il fuoco:

«Siamo favorevoli a un cessate il fuoco e siamo favorevoli alla ricerca di un’interruzione del conflitto armato. Non deve essere una proposta che sia contro Israele e non va sottovalutato Hamas: un conto è la popolazione di Gaza, un altro è Hamas. Ora bisogna lavorare per la pace ed è quello che sta facendo l’Italia che curerà 100 bambini palestinesi in Italia, che è pronta a installare un ospedale da campo».