I negoziati si stanno avvicinando ad un patto. Secondo quanto riportato dal New York Times, Israele potrebbe sospendere i raid nella Striscia per circa due mesi in cambio del rilascio di oltre 100 prigionieri ancora prigionieri di Hamas.

Hamas pronto a liberare gli ostaggi: le condizioni

Sebbene ci siano ancora dei nodi da sciogliere, il compromesso potrebbe essere siglato nelle prossime due settimane. Venerdì il Presidente Joe Biden ha parlato separatamente con Egitto e Qatar, che si sono posti come intermediari con il gruppo terroristico palestinese. “Entrambi i leader hanno affermato che un accordo sugli ostaggi è fondamentale per stabilire una prolungata pausa umanitaria nei combattimenti e garantire che ulteriore assistenza umanitaria salvavita raggiunga i civili bisognosi in tutta Gaza“, ha spiegato la Casa Bianca in una dichiarazione.

La risposta di Hamas

Sabato il capo della CIA, William J. Burns, ha incontrato a Parigi il premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, il capo dell’intelligence egiziana, Abbas Kamel, e il capo del Mossad, David Barnea. Il vertice aveva come obiettivo quello di mediare un accordo per la liberazione degli ostaggi ancora in mano alla milizia palestinese. “Il successo dell’incontro di Parigi dipende dal fatto che Israele accetti di porre fine all’aggressione globale alla Striscia di Gaza” le parole di Sami Abu Zuhri, alto funzionario di Hamas, riportate da Al Jazeera. I terroristi hanno anche chiesto che, oltre al cessate il fuoco, Tel Aviv scarceri tutti i prigionieri palestinesi detenuti nelle sue prigioni.

La posizione di Israele

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito il suo impegno a garantire il rilascio degli ostaggi: “Ad oggi, abbiamo restituito 110 ostaggi e ci impegniamo a riportarli tutti a casa“, ha commentato, aggiungendo “Stiamo affrontando la questione e lo stiamo facendo 24 ore su 24, anche adesso“. Uomini, donne e bambini sono detenuti nei covi di Hamas dal 7 ottobre. Secondo i dati forniti dal ministero della Sanità di Gaza, da allora la rappresaglia militare israeliana ha ucciso più di 26mila persone.