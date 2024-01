Italiani e guerra in Medio Oriente: più della metà critico su Israele

Un recente sondaggio condotto da Quorum/YouTrend per Sky TG24 ha mostrato alcuni dati interessanti che riguardano gli eventi più recenti nella guerra in Medio Oriente e, stando ai risultati condivisi, sono molti gli italiani che condannano gli attacchi di Israele contro Gaza. Lo studio riguarda però anche altri argomenti, vediamoli nel dettaglio.

Italiani e guerra in Medio Oriente: il sondaggio

Sono molti i dati raccolti e condivisi da un recente sondaggio condotto da Quorum/YouTrend per Sky TG24 che riguarda principalmente la guerra in Medio Oriente ma non solo. Stando a quanto condiviso buona parte degli italiani, stiamo parlando del 58%, è critica dei bombardamenti di Israele nei confronti di Gaza. Per questo motivo non sorprende che il 44% degli intervistati Israele dovrebbe cessare gli attacchi ed ascoltare le richieste dell’organizzazione.

Proprio a tal proposito una buona fetta della popolazione ritiene che Hamas dovrebbe accettare la recente proposta di tregua di due mesi in cambio della liberazione di alcuni detenuti palestinesi e degli ostaggi israeliani.

La decisione degli italiani viene meno però su un altro fronte, quello delle elezioni USA, in questo caso il sondaggio rivela che non è ben chiaro chi tra Joe Biden o Donald Trump potrebbe aiutare a raggiungere una pace in Medio Oriente e le percentuali tra i due sono molto vicine (32% per Biden e 31% per Trump) con la maggioranza (37%) che ha dichiarato di non sapere.

L’opinione degli italiani su Houthi e Russia

Come detto il sondaggio non si limita solo alla situazione tra Israele e Gaza ma anche da altri argomenti, uno dei tanti è l’attacco nel Mar Rosso da parte degli Houthi e, in questo caso, secondo la maggioranza degli intervistati (il 37%) l’Italia dovrebbe impegnarsi per lavorare per trovare una negoziazione. Infine, la popolazione sembra anche aver gradito l’iniziativa di rendere l’Italia indipendente dalla Russia dal punto di vista energetico (con il 51%).