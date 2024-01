Gli Usa hanno tutta l’intenzione di rispondere al duro attacco subito ieri dalla base militare di loro proprietà, sita tra la Siria e la Giordania. Nell’attacco di droni sono morti tre soldati americani e circa altri 25 sono rimasti uccisi: Joe Biden promette una pronta risposta contro i responsabili.

Attacco alla base militare Usa: parla Biden

Tre soldati americani uccisi e almeno ‘due dozzine’ di feriti: è questo il bilancio attuale dell’attacco di droni che è andato a segno nella giornata di ieri contro la base militare Usa in Giordania. “Erano tre patrioti, il loro sacrificio non sarà dimenticato: chiederemo conto a tutti i responsabili nel momento e nel modo che sceglieremo” – ha dichiarato il presidente statunitense Joe Biden poco dopo l’accaduto, anche se al momento non sono ancora state chiarite le cause dell’attacco e soprattutto i responsabili dell’accaduto.

Attacco alla base militare Usa: l’Iran

Nelle prime ore della giornata di oggi, invece, il presidente Biden è tornato sull’argomento e ha ripetuto: “Abbiamo avuto una brutta giornata ieri in Medio Oriente e risponderemo” – spiegando poi anche che, secondo la Casa Bianca, i responsabili dell’attacco sarebbero gruppi armati radicali sostenuti dall’Iran. Dall’altra parte, l’Iran nega ogni tipo di coinvolgimento.