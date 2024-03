Guerra a Gaza: Israele non approverà più i convogli Unrwa

Guerra a Gaza: Israele non approverà più i convogli Unrwa

Il capo dell'Unrwa, Philippe Lazzarini, ha dichiarato che Israele non approverà più i convogli alimentari.

Il capo dell’Unrwa, Philippe Lazzarini, ha dichiarato che Israele ha informato le Nazioni Unite del fatto che non approverà più i convogli alimentari.

Guerra a Gaza, Onu: Israele non approverà più i convogli Unrwa

Philippe Lazzarini, capo dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), ha spiegato su X che Israele ha informato le Nazioni Unite che non approverà più i convogli alimentari dell’Unrwa verso il nord di Gaza. “Nonostante la tragedia che si sta consumando sotto i nostri occhi, le autorità israeliane hanno comunicato all’Onu che non approveranno più alcun convoglio alimentari Unrwa verso il nord. Questo è oltraggioso e rende intenzionale ostacolare l’assistenza salvavita durante una carestia provocata dall’uomo” ha dichiarato Lazzarini.

Unrwa è stata per molto tempo una vera e propria ancora di salvezza nella Striscia di Gaza e anche motivo di contesa con Israele, molto prima che alcuni dipendenti dell’agenzia fossero accusati di essere coinvolti nell’assalto di Hamas. Sono 10 gli Stati che fino a questo momento hanno bloccato tutti i finanziamenti all’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi dopo queste accuse.

Oms: Israele revochi blocco dei convogli Unrwa

“Bloccare le consegne di cibo da parte dell’Unrwa significa di fatto negare alle persone che muoiono di fame la possibilità di sopravvivere. Questa decisione deve essere urgentemente revocata. I livelli di fame sono acuti. Tutti gli sforzi per consegnare il cibo non solo dovrebbero essere consentiti, ma ci dovrebbe essere un’immediata accelerazione delle consegne di cibo” ha scritto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’Oms, su X.