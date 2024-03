Israele e Hamas continuano a cercare una tregua: 800 detenuti palestinesi in cambio di 40 ostaggi

Nonostante i vari tentativi falliti, si continua ancora a tentare il tutto per tutto per raggiungere un cessate il fuoco tra Israele ed Hamas con una nuova trattativa.

Non si fermano i tentativi per raggiungere un cessate il fuoco tra Israele ed Hamas e in queste ore si parla di un nuovo accordo che vedrebbe il rilascio di circa 800 detenuti palestinesi in cambio di 40 ostaggi. Ma, stando a quanto riferito, Hamas vuole aggiungere alle richieste anche una tregua duratura.

Un nuovo scambio

Dopo i numerosi tentativi di raggiungere una tregua tra le due parti in causa si torna a parlare di un probabile scambio tra Israele ed Hamas. Questa volta il piano prevede il rilascio di un numero tra i 700 e gli 800 detenuti palestinesi in cambio di 40 ostaggi. Ma stando alle notizie condivise in merito, Hamas spinge per ottenere anche una tregua.

Al momento però non è chiaro se questa nuova trattativa è stata vista positivamente dalle due parti in causa o se si trasformerà in un altro buco nell’acqua. L’emittente israeliana Channel 12, che ha riportato la notizia, parla però di una maggiore flessibilità da parte delle autorità israeliane, sottolineando che questa volta i negoziati potrebbero essere più sereni.

Anche l’Onu si mette al lavoro

Ma non sono solo Israele ed Hamas a tentare il tutto per tutto per trovare un accordo, perché oggi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà una nuova bozza di risoluzione per ottenere un cessate il fuoco “sostenibile e permanente” nella striscia di Gaza che tutti sperano di riuscire ad ottenere in concomitanza con il Ramadan.