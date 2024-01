In Medio Oriente il 2024 si è aperto, se mai fosse possibile, in maniera ancor più tremenda di come si era chiuso il 2023. Nelle scorse ore, secondo quanto riportano i media locali, una tremenda tragedia avrebbe colpito un gruppo di civili stanziati nel centro della Striscia di Gaza.

Israele, raid su Deir el-Balah: l’attacco

Un nuovo raid dell’esercito di Israele causa danni irreparabili ai civili della Striscia di Gaza. L’agenzia di stampa ‘Wafa’ ha fatto sapere che nelle scorse ore l’Idf ha condotto un tremendo attacco a Deir el-Balah. I militari di Tel Aviv hanno distrutto una casa e ucciso 15 civili nel bombardamento. Altri morti anche nel campo profughi di Nuseirat e nel centro della città di Khan Yunis.

Israele, raid su Deir el-Balah: le vittime dall’inizio del conflitto

Sale dunque a quasi 22 mila, per la precisione 21.978, il numero di morti totali registrati nella Striscia di Gaza da quando l’esercito di Israele ha iniziato le sue operazioni nella zona ormai circa tre mesi fa. E le forze dell’Idf non hanno intenzione di fermarsi, come ha ribadito ancora una volta Daniel Hagari: “La guerra andrà avanti per tutto il 2024”.