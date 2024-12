Guerra in Ucraina, Meloni a Zelensky: "Sostegno a Kiev per una pace giusta"

È durato circa tre ore ed è terminato nella notte, l’incontro avveuto nella residenza di Mark Rutte tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e una rappresentanza dei membri europei dell’Alleanza. Tra questi c’era anche Giorgia Meloni che, durante il suo intervento, ha ribadito con forza il sostegno del nostro Paese a Kiev.

Erano circa le 21 quando, al termine della cena, i rappresentanti dei Paesi presenti si sono fatti avanti nella residenza di Rutte per dare il via all’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tra questi, Giorgia Meloni, ha preso la parola (in veste anche di presidente G7) per ribadire ancora una volta il sostegno all’Ucraina e alla sua legittima difesa: “L’obiettivo deve essere quello di una pace giusta e duratura sulla base del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite”.

L’annuncio di Londra: a Kiev aiuti militari per 225 mln di sterline

Nel frattempo, un’impotante notizia arriva dal fronte inglese. Ieri sera, il ministero della Difesa britannico ha fatto sapere tramite un comunicato stampa che il Regno Unito fornirà all’Ucraina equipaggiamenti militari per un valore di 225 milioni di sterline. Il sostegno del Paese nei confronti di Kiev sarà massimo anche nel 2025.