Ucraina: Zelensky, 'guerra potrebbe finire nel 2025, pace sia duratura'

Tallinn, 17 dic. (Adnkronos/Afp) – Una "pace duratura" in Ucraina. L'ha chiesta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video con i delegati di 10 Paesi europei alla riunione del Joint Expeditionary Force (Jef) a Tallinn, in Estonia, affermando che la guerra potrebbe finire l’anno prossimo. "Il prossimo anno potrebbe essere quello in cui finirà questa guerra e dobbiamo garantire che sia così", ha detto Zelensky. "Dobbiamo arrivare a una pace che Putin non possa più rompere, una pace reale e duratura".

La Jef è una coalizione di 10 paesi guidati dal Regno Unito e che comprende Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia, associati su questioni di difesa operativa nel nord Europa. Secondo una dichiarazione congiunta, questi paesi si sono impegnati a fornire più di 12 miliardi di euro in aiuti militari all’Ucraina il prossimo anno. "Una pace globale, giusta e duratura richiede il ritiro totale e incondizionato di tutte le forze e i mezzi militari russi dall'intero territorio dell'Ucraina, all'interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale", hanno affermato la coalizione in un comunicato.