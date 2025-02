Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu promuove il piano di Donald Trump su Gaza: “Idea eccellente“.

Guerra Israele-Hamas, Netanyahu elogia il piano di Trump su Gaza

Il piano di Donald Trump per Gaza continua a far discutere. Secondo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu l’idea del Tycoon statunitense è invece da prendere in considerazione. Ecco le sue parole a Fox News: “è un’idea straordinaria e penso che dovrebbe essere davvero perseguita, esaminata e realizzata. Penso creerà un futuro diverso per tutti. Cosa c’è di sbagliato nell’idea di consentire di andarsene agli abitanti di Gaza che vogliono andarsene? Possono andarsene, e poi tornare, possono trasferirsi e tornare, ma Gaza va ricostruita.” Ricordiamo che Trump vorrebbe che gli States prendessero il controllo di Gaza per trasformarla nella “riviera del Medio Oriente” e che i palestinesi dovrebbero traferirsi nei Paesi vicini con “cuori umanitari”.

Hamas: “Il piano di Trump su Gaza è ridicolo”

Se Netanyahu approva il piano di Donald Trump, non è lo stesso per Hamas, che lo considera “ridicolo” e “assurdo“: “qualsiasi idea di questo tipo può infiammare la regione”, ha dichiarato un funzionario fondamentalista. Anche Egitto e Giordania sono contrari, mente per l’Ue la Striscia di Gaza è parte integrante di un futuro Stato palestinese.