La guerra in Ucraina, negli ultimi tempi, ha preso un risvolto che era difficilmente pronosticabile solo qualche settimana fa: una nuova offensiva da parte di Kiev ha l’intenzione di ribaltare la situazione dell’invasione, con Putin che è ora molto preoccupato per quanto sta accadendo a Kursk.

Guerra Russia-Ucraina, l’indiscrezione dalla Lituania: movimenti a Kursk

Nelle scorse ore, il ministro della Difesa lituano Laurynas Kasciunas, durante un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha comunicato che la Russia sta attualmente muovendo molte delle sue truppe dalla regione enclave di Kaliningrad all’oblast russa di Kursk. La zona, ora attaccata da Kiev, ha bisogno di sostegno militare e Putin avrebbe deciso di spostare tanti dei suoi soldati da Kaliningrad, compiendo un’operazione di smilitarizzazione.

Guerra Russia-Ucraina, il commento di Biden su Kursk

Anche il presidente americano Joe Biden ha commentato la novità che riguarda la guerra in Est Europa: “L’offensiva ucraina sta creando un vero dilemma per Putin” – ha dichiarato il numero uno della Casa Bianca. Il presidente ha chiuso poi con un commento lapidario: “Se quello che sta succedendo non piace a Putin, se la cosa lo mette un po’ a disagio, allora c’è una soluzione semplice: può andarsene dall’Ucraina e farla finita”.